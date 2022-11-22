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نائب لقناة الحياة: إعداد مشروع قانون تطوير الثروة المعدنية استغرق 5 أشهر

كتب:

أحمد حامد دياب
10:20 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون تطوير هيئة الثروة المعدنية يتضمن تنفيذ الهيئة لمشروعات استثمارية، ومن ثم زيادة العائد الذي تسهم به في الموازنة العامة للدولة بمعدل 6 أضعاف عن المشاركة الحالية.

دراسة مقارنة للقوانين

وأوضح «إسماعيل»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مشروع القانون الذي تقدم به استغرق إعداده وصياغته 5 أشهر، مشددًا على أهمية عمل دراسة مقارنة للقوانين في مصر بنظيرتها في الخارج. 

 

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