مواصفات امتحانات نصف العام للأول والثاني الثانوي.. 15% من الأسئلة مقالية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات منتصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي ستنطلق 14 يناير المقبل، لافتًا إلى أن مواصفات الامتحان سيحدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وكشف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تفاصيل امتحان الأول والثاني الثانوي، حيث ستشمل اختيارا من متعدد بنسبة 85%، وسيتم الاجابة عليها من خلال التابلت، وكذلك أسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% سيجيب عنها الطالب ورقيًا.

ولفت متحدث الوزارة إلى وجود إجراء احتياطي لتوفير نسخ ورقية من الامتحانات، حال حدوث أي طارئ مثل انقطاع الإنترنت أو عطل التابلت.