متحدث «التعليم» لقناة الحياة: حظر بيع مشروبات الطاقة والمنتجات المجهولة في المدارس

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم، أصدر توجيهات بحظر بيع مشروبات الطاقة والمنتجات المجهولة داخل المدارس، مشيرًا إلى أن المديريات تتولى تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المدارس خاصة وحكومية.

المخالف سيخضع للمساءلة القانونية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن المدرسة التي ستبيع هذه المنتجات سيخضع المسؤول فيها للتحقيق.

وأشار إلى أن المديريات ستتابع تنفيذ هذه القرارات وسيخضع المخالف للتحقيق بمعرفة المديرية، ويشمل هذا القرار جميع المدارس.