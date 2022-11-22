متحدث «التعليم» لقناة الحياة: منع الباعة الجائلين من التواجد حول المدارس

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه باتخاذ إجراءات لمراجعة جميع منافذ بيع المشروبات والحلوى في المدارس وحظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس وأي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

القضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن وزير التعليم وجه بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ومديريات الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين عند المدارس، حفاظا على صحة الطلاب والتواصل مع أولياء الأمور لحثهم على نصح أبنائهم بعدم شراء هذه المنتجات.