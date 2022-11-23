خطة «التنمية المحلية» لمحاربة الفساد.. فحص شكاوى المواطنين ومواجهة مخالفات البناء

اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد وتطهير المحليات والارتقاء بعمل الوحدات المحلية والحد من التجاوزات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين الصورة الذهنية لدى البعض عن أداء المحليات، حيث تدعم الوزارة قطاع التفتيش لمراقبة أداء الأحياء والمدن وتقييم الأداء ورصد أي مخالفات واتخاذ إجراء بشانها ومن الإجراءات التى أقرتها وزارة التنمية المحلية لمواجهة الفساد وفق تقرير لها ما يلي..

دور قطاع التفتيش

- تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة لمحاربة الفساد.

- متابعة دور الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص.

تعزيز قدرات الشباب والمرأة مع مراعاة التحول لمرحلة الرقمنة

- تمكين الفئات المهمشة في دعم تسويق مشاريع الحرف واستخدام التكنولوجيا.

- توفير بيئة صناعية تساعد على الإنتاج وتحسين الدخول وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة الداخلية قدر المستطاع.

-متابعة ملف الإشغالات من أجل تطهير الشوارع والحد من أي اختناقات.

الالتزام بالخطة الاستثمارية

- مراقبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بكل الأحياء داخل المحافظات.

-تقييم أداء العاملين بالمحليات.

-متابعة أداء منظومة النظافة على أرض الواقع.

- التفاعل مع شكاوى المواطنين ومواجهة الفساد الإداري.

- اتخاذ إجراء قانوني ضد أي مخالفات وتحويلها إلى جهات التحقيق المختصة.

- إحالة 62 من العاملين بالوحدات المحلية إلى النيابة في آخر شهرين.

- التشديد على مواجهة مخالفات البناء الجديدة بقطع المرافق والإزالة.

- متابعة تجديد تراخيص مركبات التوك توك للحد من الفوضى بالتنسيق مع المرور.

- محاولة استغلال وتشغيل باكيات وأراضي أملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها.

- إنذار شركات النظافة والمتعهدين غير الملتزمين بواجباتهم.

- متابعة استعدادات موسم الشتاء من تطهير البالوعات ومخرات السيل وتوزيع المعدات والتركيز على النقاط الساخنة.

-تسيير لجان متابعة بشكل مفاجئ على المراكز التكنولوجية بالمحافظات للتأكد من سير العمل بانضباط دون مشاكل أو عراقيل.

- منع تلقي أي رسوم من المواطنين داخل المراكز التكنولوجية دون أن يكون الطلب مدونا داخل المركز.

- التأكيد على إدارات التعاقدات بالمحافظات بالتركيز على السيارات والأجهزة وقطع الغيار وفق الأوضاع البيئية.

- متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالوحدات والأحياء وخفض الإنارة بالطرق الرئيسية.

- التأكد من تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى والورش.

- فحص شكاوى المواطنين أولا بأول وجولات مفاجئة على الأحياء.

-ضخ عناصر جديدة إلى قطاع التفتيش بالوزارة لاستكمال مهامه على الوجه المطلوب.