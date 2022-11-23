10 وفيات في حوادث المحافظات خلال 24 ساعة.. أبرزهم طبيبة وممرضة وطالبتان

شهدت محافظات مصر المختلفة العديد من الحوادث، بينها حوادث مرورية أسفرت عن 10 حالات وفاة وعشرات المصابين نقلوا إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج، إلا أن الأبرز كان وفاة طالبتين في محافظتي بورسعيد وأسوان.

إصابة 6 في انفجار أسطوانة غاز في اسوان

واندلع حريق في مخبز سياحي أمس الثلاثاء، بقرية الكشح في سوهاج إثر تسريب أسطوانة بوتاجاز وفقا لرواية شهود العيان، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص.

وقالت المصادر الأمنية إن الحادث أسفر عن إصابة، حمام عبدالحي 27 عامًا، ومحمد عبدالعزيز، 24 عامًا، وعبدالرحمن صالح 17 عامًا، وعلاء أبو الوفا، 43 عامًا، ومحمود ربيع 26 عامًا، عاملين بالمخبز وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

مصرع طفلتين في المنوفية

وتوفيت طفلتان في مركز الباجور في المنوفية، فور وصولهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، لإصابتهما بعدد من الأمراض، فيما نفى مصدر أمني ما تردد عن وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وأكدت المصادر أن الطفلتين عمرهما شهرين فقط وحالتهما الصحية كانت سيئة، مؤكداً أنه فور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

مصرع طالبة في أسوان

وتوفيت طالبة أسفل عجلات قطار أسوان القاهرة، أثناء عودتها من إحدى الحصص الدراسية، حيث كانت تحاول الطالبة المرور من جرار مزلقان رؤوف بكوم أمبو بمنطقة غير مخصصة لمرور المشاة، فاصطدم بها القطار.

وقالت المصادر إن الطالبة في المرحلة الثانوية، تدعى «م.و» 17 عاما، سقطت اسفل عجلات قطار أسوان القاهرة المكيف، عند مزلقان رؤوف بمدينة كوم، حيث تم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبوا العمومية تحت تصرف الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوفيت طالبة أخرى في محافظة بورسعيد في منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد جراء اصطدام سيارة بها خلال عودتها من المدرسة.

مصرع فتاة في حادث بشمال سيناء

وتوفيت فتاة وأصيبت طفلتان في حادث سير غرب بئر العبد بشمال سيناء، اثر اصطدام سيارة مسرعة 3 فتيات أثناء سيرهن على الطريق الرئيسي بمنطقة قرية بالوظة غرب مدينة بئر العبد.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الفتاة إلى المستشفى بعد إصابتها بإصابات بالغة، فيما أصيبت طفلتان في نفس الحادث نقلن إلى مستشفى بئر العبد.

مصرع شاب بجرعة مخدرات في الغربية

وتوفي شاب بمحافظة الغربية، في العقد الرابع من العمر، في مقابر أبو عوف، نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وقالت المصادر الأمنية ان التحريات والمعاينة الأولية، أكدت وفاة شاب يدعي «هاني. م. خ» ويبلغ من العمر 35 عاماً، بجرعة مخدرات زائدة، أثناء جلوسه أعلي المقابر.

وفاة طبيبة باختناق في بنها

وتوفيت طبيبة أمراض نفسية، نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام بشقتها ببنها، فيما اكدت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة وتم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.

وفاة ممرضة مصرية في حادث بالسعودية

وفي الغربية نعى أهالي قرية شنرة البحرية، التابعة لمركز ومدينة السنطة، وفاة ابنتهم إسراء أبو السعد، ممرضة فى أحد المستشفيات في المملكة العربية السعودية، والتي لقيت مصرعها في حادث سير وأصيب طفليها ويرقدان حاليا في العناية المركزة وحالتهما غير مستقرة.

وفاة شاب حزنا على زوجته بمطروح

وفي مطروح رحل الحاج حميدة الفزاري من قبيلة الفزار بمدينة سيدي براني، بعد وفاة زوجته أم أولاده بساعات حزنًا عليها ساعات على وفاة الزوجة.

وشيع الآلاف جثمان الزوج والزوجة من نفس مسجد الفتح في مدينة سيدي براني غرب مطروح مسقط رأس العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد على فراق الزوجين.