ضبط عاطل بحوزته كيلو بانجو وسلاح ناري في كفر الشيخ

تمكنت مباحث كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط عاطل لاتهامه بترويج البانجو والمواد المخدرة على عملائه، وتحرر المحضر اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

ضبط عاطل لاتهامه بترويج مخدرات

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائى يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل يدعى «أ.س.ح»، 33 سنة، عاطل من إحدى قرى كفر الشيخ، بترويج البانجو والمواد المخدرة بنطاق مركزه.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كيلو من نبات البانجو المخدر، وفرد خرطوش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة برقم 16744 لسنة 2022م جنايات كفر الشيخ، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد

وأكد محمد عبد العظيم، محامٍ، أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.