محافظ الفيوم يكشف تفاصيل تشغيل مصنع الأعلاف: مغلق منذ 2015

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتائج التشغيل التجريبي لمصنع أعلاف الفيوم، لافتًا إلى أن المصنع أقيم في بدايات القرن الجاري وتعثر تشغيله عام 2010 وتوقف عن العمل عام 2015، مشيرًا إلى أنه مصنع ضخم على مساحة 5 فدادين وبه خطوط إنتاج بكفاءة عالية.

استعانوا بعدد من أساتذة جامعة الفيوم

وأوضح الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنهم استعانوا بعدد من أساتذة جامعة الفيوم وزاروا المصنع وأجروا المعينات اللازمة ووضعوا خطة قصيرة الأجل للتشغيل التجريبي للعصارة الموجودة في المصنع.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنهم فحصوا خط الإنتاج بواسطة فريق من كلية الهندسة وأقروا بإمكانية تشغيل خطوط الإنتاج مرة أخرى، مؤكدًا أن العصارة تعمل الآن، وأن الأسبوع المقبل ستعمل خطوط الإنتاج وأنهم حاليًا في مرحلة تحضير مدخلات الإنتاج.

إعادة الحياة للمصنع مرة أخرى

وأكد أن التشغيل التجريبي سيستمر لمدة 3 شهور، مشيرًا إلى أنهم يعملون على إعادة الحياة للمصنع مرة أخرى، لافتًا إلى أن النتائج جيدًا نظرًا لإغلاق المصنع وعدم وجود أي حياة له وأنه أصبح يعمل الآن، لافتًا إلى أن طاقته الإنتاجية 10 أطنان في الساعة.