خريطة انقطاع المياه غدا في الفيوم لمدة 10 ساعات: اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالفيوم، عن أماكن انقطاع المياه غداً بسبب أعمال الصيانة الضرورية لخط مياه الشرب قطر 560 مم بولي إيثيلين في قرية نقاليفة بنطاق مركز سنورس.

أماكن انقطاع المياه بسنورس

وحول أماكن انقطاع المياه في قرى مركز سنورس، فإنّه من المقرر أن تنقطع عن قرى نقاليفة والتوفيقية، والسعيدية، وترسا، وسنهور البحرية، وتوابعهم، وذلك بحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي غدًا السبت بدءًا من التاسعة صباحاً وتستمر حتى العاشرة مساءً على أن يتم إعادة ضخها مرة أخرى في السابعة مساء.

أماكن انقطاع المياه بمركز الفيوم

وفيما يخص أماكن انقطاع مياه الشرب في قرى مركز الفيوم، فإنّه من المقرر أن تنقطع المياه لمدة 10 ساعات عن قرى حرفوش، والدالي، ومنشأة عبد الله وتوابعهم.

تدبير احتياجات المواطنين

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وعلى رأسها المهندس محمد عبد الجليل رئيس الشركة، بالمستشفيات، والمواطنين، وأصحاب المخابز في تلك القرى بتدبير احتياجاتهم من المياه التي يحتاجون إليها طوال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

توفير مياه للمناطق المتأثرة

وأوضحت الشركة في بيانها، أنّها توفر سيارات مياه شرب نظيفة للمواطنين، في كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع طوال الـ 10 ساعات، مُطالباً من يحتاج إلى المياه بطلب السيارة فوراً من خلال الخط الساخن للشركة على رقم 125.