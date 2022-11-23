«التموين»: انتهاء مهلة حائزي الأرز لإخطار المديريات بالكميات لديهم الأحد

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمساحات المنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بضرورة الالتزام التام بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع، مؤكّدة أنَّ إنتاجية الفدان الواحد تتراوح من 3.5 إلى 4 أطنان أرز شعير، إذ تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تمّ حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

عقوبة امتناع المزارعين عن تسليم الأرز

وشددت وزارة التموين، في بيان لها، أنَّه في حالة الامتناع عن ‏التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتمّ حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏

وأكّدت وزارة التموين، اتخاذ إجراءات رادعة على مخالفي القرارات من المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض، مع تطبيق كل القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء المنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022.

انتهاء مهلة التموين للمزارعين والتجار

ونوهت وزارة التموين إلى أنَّ المهلة المحددة بمدة أسبوع التي بدأت من يوم 19 نوفمبر 2022 سوف تنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكل الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب أو غيرهم من أجل توفيق الأوضاع وإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا ‏للنموذج المعد لذلك.

وحظرت وزارة التموين حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، موضحة أنَّ الكميات التي يتمّ ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏