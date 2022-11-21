«التموين» تلزم شركات تعبئة الأرز بطباعة 8 بيانات على «العبوة».. أبرزها الوزن

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شركات تعبئة الأرز بتدوين عدة بيانات على العبوة من أجل توضيح كل البيانات الخاصة بالسلعة وجودتها قبل الشراء.

بيانات على أكياس الأرز الأبيض المعبأ

وجاءت مجموعة البيانات التي ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شركات التعبئة بطباعتها على كيس الأرز كالتالي:

1- بيانات الشركة.

2- الوزن.

3- مصدر الأرز.

4- نوع الأرز «فاخر - عادي».

5- حجم حبة الأرز «عريض - رفيع».

6- نسبة الكسر.

7- تاريخ التعبئة.

8- مدة الصلاحية.

توجيهات وزير التموين حول الأرز السائب بالمحال التجارية

كما ألزم القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المحال التجارية التي تبيع الأرز غير المعبأ بعدة توجيهات، تضمنت أن تقوم المحال بإعلان السعر لجمهور المستهلك طبقا لنوع الأرز ودرجة الكسر به وحجم حبة الأرز، وذلك طبقا للأسعار التي حددها مجلس الوزراء وهي «12 جنيها سعر كيلو الأرز السائب، و15 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ، و18 جنيها سعر كيلو الأرز الفاخر عالي الجودة الذي لا يزيد نسبة الكسر فيه عن 3%».

حملات رقابية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين

ووجه الدكتور علي المصيلحي، جميع مديريات التموين على مستوى المحافظات، بتكثيف حملات مفتشي التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، للرقابة على جودة الأرز المطروح في السوق المحلية ومتابعة مدى التزام شركات التعبئة بقرار طباعة بيانات السلعة على الكيس، مع تحرير محاضر ضد الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالقرار.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من عقوبة منع طرح الأرز في السوق أو حبس السلعة عن التداول للجمهور، مشددة على أن العقوبة تصل للحبس سنة مع دفع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.