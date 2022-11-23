تشييع جثمان مبيض محارة سقط من سقالة خشبية أثناء عملة في الغربية

شيع أهالي قرية كفر الحما بمركز طنطا، جثمان وليد سمير صاحب الـ38 عاما، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله في أحد المنازل، بعد أن اختل توازنه وسقط على الأرض؛ ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

تشييع جثمان الشاب

ودع أهالي القرية ابنهم بعد صلاة الجنازة عليه من أحد مساجد القرية، وتشيع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي، وأكد مصطفى إبراهيم، أحد أهالي القرية، أن الراحل كان يعمل حارس أمن في أحد المدارس، صباحا ومبيض محارة مساء من أجل كسب لقمة عيش بالحلال، مشيرًا إلى أنه كان أحد الشباب المكافحين في القرية ويسعى إلى توفير حياة كريمة إلى أسرته، وأنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول «وليد. س، 38 عاما»، مصاب بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، ونزيف في المخ، ولقى مصرعه فور وصوله.

تبين أن المتوفى من قرية كفر الحما، مركز طنطا وأنه يعمل حارس امن في أحد المدارس، إلى جانب عمله مبيض محارة، بعد انتهاء عمله الحكومي، وأثناء تواجده في العمل الخاص به «مبيض محارة» سقط من فوق السقالة، بعد أن اختل توازنه وسقط على الأرض؛ ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.