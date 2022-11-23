سعر كرتونة البيض اليوم.. أرخص من السوق بـ15 جنيها في الإسكندرية

برز سعر كرتونة البيض مبادرة في حب الإسكندرية، التي تجرى عبر 12 سلسلة من المحال الكبرى بـ192 فرع تابعين بنطاق أحياء المدينة، كأحد أهم السلع المخفضة ضمن هذه المبادرة، بنحو 15 جنيها عن سعرها التجاري في المحلات العادية.

وتعد سعر كرتونة البيض في مبادرة في حب الإسكندرية، الأهم ضمن مبادرة تضم 7 سلع أساسية بقيمة أقل من الأسواق تصل إلى تخفيضات 20%.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتمثل سعر كرتونة البيض بـ 70 جنيها بدلاً من سعرها في الأسواق الذي يتراوح ما بين 80 إلى 85 جنيها، وذلك بحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال متابعته مبادرة في حب الإسكندرية حيث ناشد المواطنين التوجه إلى فروع سلاسل المحال للاستفادة من المبادرة والشراء طبقاً لاحتياجاتهم فقط.

سعر كرتونة البيض بعد التخفيض

وبهذا التخفيض يكون انخفض سعر كرتونة البيض في الإسكندرية ضمن تلك المبادرة بمعدل 18% في حال كان سعرها الأساسي 85 جنيها، وقد يكون التخفيض على سعره كرتونة البيض بقدر 12.5% في حال كان سعرها 80 جنيها في الأسواق.