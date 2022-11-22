سعر كرتونة البيض اليوم.. انخفاض كبير واستمرار المقايضة في الريف

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في سعر الطبق الواحد بمختلف الأنواع، وسط توقعات باستمرار انخفاض السعر خلال الفترة المُقبلة حتى يصل سعر الطبق الواحد إلى 50 جنيهًا فقط.

وفي القرى الريفية بمختلف المحافظات، ما يزال الأهالي يتبادلون البيض فيما بينهم بنظام المقايضة أو على سبيل «السلف» خصوصًا في محافظة الفيوم التي تشتهر بتربية الدواجن والبيض.

أسعار البيض اليوم

وفيما يخص سعر طبق البيض اليوم بمختلف أنواعه بحسب بورصة البيض، فقد جاءت كالتالي:

سعر سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك: يتراوح بين 62.75 وحتى 64 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأبيض: يتراوح بين 62.75 وحتى 63 جنيهًا.

سعر طبق البيض البلدي: يتراوح بين 67 وحتى 69 جنيهًا.

المقايضة نظام الريف السائد

وفي القرى الريفية خصوصًا محافظة الفيوم، ما يزال يسود نظام المقايضة بين الأهالي في تداول البيض، فضلًا عن نظام السلف، لذلك فهم لا يتأثرون بارتفاع أو انخفاض أسعار البيض.

وتقول هبة فضل، ربة منزل من إحدى قرى محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها منذ نشأتها وجدت جدتها ووالدتها يتقاضين البيض مع الغلة أو المواد الغذائية، فضلًا عن «السلف» وما زالت تطبق ذلك حتى اليوم، مضيفة: «البلد كلها هنا عايشة على السلف، اللي مزنوق في بيض بيطلع يلف على جيرانه في الشارع وياخد منهم اللي محتاجه يا إما سلف ويرده لما الفراخ بتاعته تبيض أو بالمقايضة يعني تاخد البيض وتدفع قصاده بصل أو ثوم أو دقيق».

الفيوم متقدمة في إنتاج البيض

وتُعرف محافظة الفيوم بانتشار العديد من مزارع الدواجن وإنتاج البيض فيها، حيث أنّها بحسب آخر إحصائية لمديرية الزراعة بالفيوم، تنتج نحو 100 مليون بيضة سنويًا، يتم بيع القليل منها في مدينة الفيوم، بينما الكمية الأكبر يتم بيعها في باقي المحافظات