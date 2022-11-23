«أحمد» ينقل مرضى الغسيل الكلوي والسرطان في دمنهور مجانا.. أخلاقنا الجميلة

السعي في مصلحة الآخرين دون الحصول على مقابل، يعد بوابة كبرى من بوابات الرزق في الحياة، كما يعتقد أحمد علي غراب، صاحب مبادرة توصيل المرضى بالمجان في دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، فخلال عمله بتوصيل الطلبات وقضاء حاجات أصحاب الورش بسيارته الملاكي، قابل مريض على قارعة الطريق يرغب في العودة إلى منزله بإحدى القرى، وبشهامة وأخلاق المصريين، عرض «أحمد» على الرجل توصيله، ليعلم بالطريق أنه يغسل كلى 3 مرات أسبوعيًا، ويواجه أزمة في توفير النفقات ولا سيما نفقات المواصلات، ليتكفل بتوصيله طوال رحلة علاجه.

نقل المرضى مجانا

وقال «أحمد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، إنّ الفكرة ظلت برأسه لمساعدة العديد من المرضى بتوصيلهم دون مقابل، ليبدأ التنفيذ من خلال كتابة عبارة «التوصيل مجانًا لمرضى الأورام والغسيل الكلوي.. عربيتك رن في أي وقت»، تاركًا رقم هاتفه مدونا على السيارة.

وأضاف أنه يستقبل العديد من المكالمات الهاتفية من المرضى للاستفادة بالخدمة التي يقدمها، ويقوم يوميًا بتوصيل حالتين أو 3 حالات من المرضى، مشيرًا إلى أنه يقوم يتنظيم وقته للمواظبة على مواعيد المرضى، لافتًا إلى أنّ مدينة دمنهور يوجد 4 مراكز لغسيل الكلوي، وكل مريض يكون له مواعيد محددة.

أحمد: اتمنى تعميم التجربة

وأشار «أحمد» إلى أنه متزوج ولم يرزق بعد بالإنجاب، وأن زوجته تشجعه دائمًا على فعل الخير وتوصيل المرضى «هي بنت حلال والله ربنا رزقني بيها»، معربًا عن آماله بتبني العديد من الأشخاص نفس مبادرته، لتلبية احتياجات المرضى التي لا يستطيع تغطيتها بصورة كاملة بمفرده «كتير بيرنوا عليه وأنا مش بلحق أوفق بينهم».