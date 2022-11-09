«للتخفيف على المرضى».. فتح العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام فترة مسائية

أعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان له، أنه تقرر فتح العيادات الحارجية بمستشفى العريش العام فترة مسائية.

وأضاف البيان، أنه سيبدأ العمل بالعيادات الخارجية التي التابعة لمستشفى العريش العام، بداية من 12/12 يوم السبت المقبل عيادة الاستشاري 45 جنيه، عيادة أخصائي ومساعد أخصائي 25 جنيه، وذلك من الخامسة مساء حتى الثامنة مساء كل أيام الأسبوع.

وقال أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام في بيان له، جاء هذا القرار بناء على تعليمات صادرة من وزير الصحة 471 لسنة 2022، بتشغيل العيادات الخارجية المميزة بمستشفى العريش العام

تحديد أيام الكشف على المرضى بالعيادات الخارجية

فيما تم تحديد عيادات الكشف ليكون على النحو التالي: الجراحة ليكون الأحد، الأربعاء والخميس، طبيب العيادات المعاهد التعليمية، العظام يوميا، طبيب المعاهد التعليمية، جهاز هضمى، سبت، اثنين، أربعاء، طبيب البروتوكول.

ويتم الكشف أيام ، الأحد الثلاثاء، الخميس، أطفال، السبت، الأثنين الأربعاء، نساء، الرمد، السبت والثلاثاء والخميس، الأنف والأذن، الأحد والخميس،الجلدية، السبت، الأثنين، الأربعاء، جراحة مخ وأعصتب يوم الأربعاء فقط من كل أسبوع، أشعة تليفزيونية ومعامل متاح بشكل يومي، وأيضا الأشعة متاحة يوميا بالعيادات الخارجية في مستشفى العريش العام.

إجراءات للتخفيف على المواطنيين

يأتي هذا، ضمن الأجراءات التي تقوم بها المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بشمال سيناء، للتخفيف عن المرضى من سكان المحافظة.