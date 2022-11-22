الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى مركز ملوى بالمنيا وصرف الأدوية مجانا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة طبية استهدفت مئات المرضى غير القادرين من أهالي قريتي تنده وأم قمص بمركز ملوى، في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

أوضحت المديرية تنظيم القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى المنيا الجامعي، حيث تم الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات «صدر، عيون، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة، مسالك».

إجراء عمليات جراحات العيون

وقال ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

رفع المعاناة عن كاهل الأولى بالرعاية

وأشاد «بخيت» بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على غير القادرين.