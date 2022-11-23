28 غواصًا يبحثون عن جثة «عبدالرحمن» في ترعة ناصر.. «غرق مع أبوه وابن عمه»

تمكن فريق الإنقاذ النهري في محافظه البحيرة، والذي يضم 28 غواصًا، بالتعاون مع أهالي البحيرة في انتشال جثتين من بين الثلاث أشخاص الذين غرقوا في ترعة مشروع ناصر بمركز ومدينه أبو المطامير في محافظة البحيرة، وجار البحث عن الطفل الثالث، منذ وقوع الحادث يوم الاثنين الماضي، وحتى الآن.

28 غواصًا يبحثون عن غرقي البحيرة الثلاثة

ومن حادث غرق البحيرة، تنشر «الوطن»، صورا لعمليات البحث والإنقاذ لانتشال الغرقى من الترعة، وبدأت عمليات البحث عن الغرقى الثلاثة في ترعة مشروع ناصر في مركز أبوالمطامير عقب سقوطهم منذ ثلاثة أيام أثناء الذهب إلى المدرسة، وفقًا لما أكده هاني جمعة أبوقلاوة خال المتوفى لـ«الوطن».

وأوضح خال ضحايا حادث البحيرة، أنه جرلى انتشال جثتيى «محمد عبدالدايم أبوقلاوة» 42 سنة مزارع، وابن شقيقه «رامي»، وجار البحث عن جثة «عبد الرحمن» من خلال فرق الإنقاذ.

كاوتش التروسيكل يظهر آثار الحادث

وأضاف: «كان والدهما يقوم بتوصلهما بتروسيكل إلى المدرسه في تمام الساعه 11 صباح يوم الاثنين الماضي، وتغيبوا جميعا حتى الساعة 11 مساء؛ مما زاد من قلقنا عليهم وبدأنا في البحث عنهم، واكتشفنا سقوطهم بالتروسيكل في الترعة بعد السؤال عنهم في عدة أماكن، من خلال آثار عجلات كاوتش التروسيكل وظهرت آثار الحادث».

البحث عن جثة الطفل الغريق الثالث

وأضاف أنه جرى إبلاغ الشرطة وقات الإنقاذ النهري، وكانت الاستجابة سريعة من الجميع، كما حضر غواصو الخير المتطوعون للمساعدة في البحث عن الاب وابنه وابن أخيه، وتم العثور على جثتين، وجار البحث عن الغريق الثالث؛ نظرا لأعماق ترعة مشروع ناصر».