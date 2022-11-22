تفاصيل مصرع أب وابنه ونجل شقيقه غرقا في البحيرة: «قالهم هوصلكوا المدرسة وماتوا»

صراخ وعويل يعلوا أرجاء ترعة مشروع ناصر التي ابتلعت أمس 3 أشخاص من عائلة واحدة مكلومة فقدت رب أسرتها وصغيريها بأبو المطامير، بينما يكسو الظلام الطريق الصحراوي، تجد بمرورك أصوات تنبعث من أسرة محمد عبدالدايم تردد باسمه بينما تردد زوجته باسم طفلها أملا في العثور عليه حسبما ذكر لها بعض الأهالي تطبيقا لعادتهم أن صوت الأم يساعد في العثور على الغريق.

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في مشروع ناصر بالبحيرة

لم ينتهي الأمر عند هذا الحد من الحزن بل طالت أسرة أخيه لغرق نجله مراد السمالوسي معهم أمس، حيث اختفت معالم الثلاثة بداية من 10 صباحا أثناء ذهابهم إلى المدرسة، بعدما طلب منه الأطفال الذهاب إلى المدرسة بالتروسيكل الخاص بهم.

مصرع أب وابنه ونجل شقيقه في انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر

يروى طاهر عمار، أحد أقارب الأسرة أنهم لاحظوا غيابهم منذ ظهر أمس، حيث الموعد المقرر لعودة الأطفال من الدراسة الأمر الذي أصابهم بحالة من القلق حيث بدأ الجميع يتساءل عنهم.

تفاصيل انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر

وأضاف طاهر عمار لـ «الوطن»:«قالهم هوصلكوا المدرسة بالتروسيكل زي ما طلبتم»، لافتًا إلى أن محمد يعمل بمدينة العملين إلا أنه عاد إلى منزله قبل يومين، ليلقى مصيره المنتظر.

الأسرة تنتظر خروج جثامين ضحايا مشروع ناصر

ويضيف ودموعه تسبق حديثه أن الأسرة فقدت 3 أشخاص محمد وطفله وابن أخيه، قائلا: «محمد ابنه وحيد على 4 بنات.. وابن أخوه وحيد على 5 بنات قلوبنا كلها موجوعة بالخبر».

يواصل «طاهر» عبارات مؤلمة عن فاجعة فقدان الـ 3 الأشخاص أبناء قرية جناكليس بالبحيرة، قائلًا: «محمد كان دايما يقول ربنا يطول في عمرى لما أربي ابنه وأكبره مقدرش اتخيل حياتي من غيره ربنا جمع بينه وبين ابنه وإن شاء يكونوا مع بعض في الجنة».

يروي «طاهر»، أن أم محمد وزوجته ينتظران خروج الجثامين أمام مشروع ناصر حيث رفضوا العودة إلى منزلهم على الرغم من برودة الجو، كما ينتظر شقيقه خروج نجله أيضا في مشهد يبكي أهالي أبو المطامير، ويضيف أن هناك العديد من الغواصين التي تساهم في عملية البحث بالتعاون مع فرق الإنقاذ النهري بالبحيرة، مناشدا الغواصين بالمساهمة في عملية البحث لسرعة خروج الجثامين لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

إخطار بغرق 3 أشخاص من أسرة واحدة بمشروع ناصر بالبحيرة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد سقوط تروسيكل بترعة مشروع ناصر بالطريق الصحراوي بالبحيرة، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم محمد عبد الدايم وطفلة عبدالرحمن، ونجل شقيقه رامي مراد، وحرر محضر بالواقعة وجاري البحث عن الجثامين.