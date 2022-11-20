مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص على «زراعي» البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، قبل قليل، فيما أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب ميكروباص بدمنهور

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 9 أشخاص بجروح، وجار عمل الفحوصات الطبية بمستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر المحضر اللازم.

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان حادث انقلاب الميكروباص، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كلا من «حنين.ا.ع»، 19 سنة، مقيمة أبو حمص، «محمود ز.ا»، 36 سنة، مقيم أبو حمص، «قطب.ا.ا»، 14 سنة، «آية.ف.م»، 23 سنة، «فوزية.ع.م"»، 40 سنة، «محمد س.م»، 19 سنة، «أحمد.م.أ»، 18 سنة، «ابراهيم.ر.م» 23 سنة، «أسامة.م.ن»، 17 سنة، جميعهم مقيميون بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

كما أسفر الحادث عن مصرع «صباح ك.ص.س»، 54 سنة، مقيمة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، بينما نُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.