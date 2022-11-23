رئيس جامعة الأزهر يزور كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دسوق

استقبلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور أسامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وذلك خلال زيارته الأولى للمحافظة منذ توليه منصبه الجديد، لمتابعة العملية التعليمية واستقرار الدراسة بكليات جامعة الأزهر بمدينتى دسوق وكفر الشيخ.

وكان في استقباله الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، والدكتور محمد الصفتى، وكيل الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وقيادات جامعة الأزهر.

وعقد رئيس جامعة الأزهر اجتماعًا مع عميد الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، قائلًا لهم: «أسعد بمشاركتكم في المجالس العلمية وأُتابعها أولًا بأول»، واعدًا بتلبية جميع مطالب الكلية، وتقديم جميع الحلول.

نقطة البداية لزيارات مرتقبة لباقي الكليات

ومن جانبه، صرح الدكتور جمال الهلفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، بأن زيارة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، هي نقطة البداية لزيارات مرتقبة لباقي الكليات، مشيرًا إلى إصرار رئيس الجامعة أن يبدأ الزيارات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق لأنه يعتبرها بمثابة بيته، باعتباره أحد أبناء مدينة دسوق.

جدير بالذكر، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد أصدر قرارًا في شهر أغسطس الماضي بتكليف الدكتور سلامة داود، للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر، بعد أن بلغ الدكتور محمد المحرصاوي، سن المعاش القانونية.

ويُعَد الدكتور سلامة داود، هو الرئيس رقم 17 الذي يتولي رئاسة جامعة الأزهر منذ نشأتها، والسابع في عهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.