«الرعاية الصحية» و«حياة كريمة» تنظمان فعاليات للتوعية بمرض السكر

كشف الدكتور محمد نشأت، مديرة إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية، عن تنظيم حملات مكثفة للاحتفال باليوم العالمي للسكر، خلال الأيام الماضية، وقال إن أولى الفعاليات كانت بحملة توعية تحت عنوان «سكر مظبوط» بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

الكشفت علي 500 متردد مجانا دون تحمل المريض اي اعباء مالية

وتابع مدير الرعاية الثانوية بالرعاية الصحية، بأنّ الحملة نفذت في مبني مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز يونيو الدولي وعدد من المنشات الصحية الأخرى، مؤكدا أن الحملة كشفت على 500 متردد مجانا دون تحمل المريض أي أعباء مالية، وأن تنظيم فعاليات للتوعية والتثقيف حول المرض وآليات التعامل معه داخل 32 مركزا ووحدة طب أسرة في الإسماعيلية.

فحص قاع العين

وأضاف «نشأت»، في تصريحات له على هامش الفعاليات حملة «سكرك مظبوط» الفحوصات المجانية، التي تم تنفيذها شملت «قياس الضغط، السكر العشوائي، والسكر التراكمي وفحص قاع العين، والقدم السكري».

متابعة الحالة المرضية بشكل منتظم

ومن جانبه أكد الدكتور، أحمد السبعاوي، أخصائي الغدد الصماء والسكر بالمعهد القومي للسكر، ضرورة الانتظام في اخذ الأدوية لمرضي السكر، والعمل الي متابعة الحالة المرضية بشكل منتظم حتى لا يؤثر المرض على المريض بشكل خطير حال إهماله.

اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل يومي

وطالب «السبعاوي» من مرضى السكر ضرورة اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ومتابعة كل الأدوية مع الطبيب المشرف على الحالة.