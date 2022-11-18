الرعاية الصحية: نجاح أول قسطرة قلبية لشاب بمستشفى رأس سدر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نجاح أول عملية قسطرة قلبية بمستشفى رأس سدر، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

إجراء الفحوصات الطبية والتشخيصية اللازمة للمريض

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المستشفى استقبل شابا يعاني من ألم شديد بمنطقة الصدر، وأنه على الفور تم إجراء الفحوصات الطبية والتشخيصية اللازمة للمريض حيث تبين أنه يعاني من جلطة بالشريان التاجي، وعليه تم حجزه بالرعاية المركزة، وإخضاعه لإنعاش قلبي، لتدهور حالته الصحية، ثم إجراء القسطرة القلبية لإنقاذ حياة المريض.

معاونة فنيين القسطرة والتمريض والأشعة بالمستشفى

وتابعت، أنه تم إجراء عملية القسطرة القلبية للمريض بنجاح، على يد نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى رأس سدر، تضم كلًا من د. محمد علم الدين، استشاري القلب والقسطرة، د. عادل محروس، أخصائي القلب والقسطرة، د. أحمد الشبراوي، طبيب مقيم القلب والقسطرة، د. باهر يحيى، طبيب مقيم القلب والقسطرة، وبمعاونة فنيين القسطرة والتمريض والأشعة بالمستشفى "محمود المغربي، فاطمة حسنين، محمد سعيد، محمود بدوي، أحمد مجدي، أحمد تفاريح، مصطفى عادل، عبدالله أشرف، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عصام نوارة، مدير المستشفى.

عمليات بنسب نجاح عالمية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى رأس سدر التابع للهيئة بجنوب سيناء، وكذلك تميز الخدمات الطبية بمستشفيات شرم الشيخ الدولي، سانت كاترين، طابا، وتابع: «نمتلك أحدث أجهزة القسطرة القلبية، كما نضم أفضل الكوادر الطبية، ونجري عمليات بتقنيات ونسب نجاح عالمية».

وأكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي جنوب سيناء، كما أن تطور البنية التحتية والتحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية في ظل تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة يساهم في الترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، ويعزز ريادة مصر في مجال السياحة العلاجية عالميًا.