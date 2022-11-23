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«الخارجية الأمريكية» تعيّن «هادي عمرو» ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية

كتب:

رؤى ممدوح
10:51 ص | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
تعين هادي عمرو ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية

تعين هادي عمرو ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت الكونجرس، بأنّها عيّنت هادي عمرو، ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية.

العلاقات الأمريكية الفلسطينية

وذكر موقع «أكسيوس»، أنّ الخطوة بمثابة ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها الولايات المتحدة منصبا في وزارة الخارجية، يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية.

وأوضح الموقع أنّ «المنصب يعتبر ترقية لعمرو، الذي شغل في العامين الماضيين منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية».

وأكد المسؤول الأمريكي أنّ الممثل الخاص بالشؤون الفلسطينية، سيعمل تحت سلطة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، من مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس.

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