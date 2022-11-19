نائبة الرئيس الأمريكي تدعو إلى «تواصل مفتوح» بين واشنطن وبكين

دعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، خلال لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى تواصل مفتوح بين البلدين.

هاريس التقت مع الرئيس الصيني لفترة وجيزة

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم، السبت، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: «إن هاريس التقت مع الرئيس الصيني لفترة وجيزة على هامش قمة أبيك في تايلاند».

بايدن وشي بينج حاولا خلاله تخفيف التوتر بين القوتين العظمتين المتنافستين

يأتي هذا اللقاء بعد أقل من أسبوع على لقاء بين الرئيسين الصيني والأمريكي شي جين بينج وجو بايدن على هامش مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث حاولا خلاله تخفيف التوتر بين القوتين العظمتين المتنافستين.