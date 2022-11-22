وزير الخارجية الأمريكي يؤكد استمرار دعم لبنان في ذكرى الاستقلال الـ79

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم لبنان، وذلك في الذكرى الـ79 لاستقلاله.

وقال بلينكن في بيان أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية: «بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأخلص تمنياتي للشعب اللبناني بعيد استقلاله».

تقدير الثقافة اللبنانية

وتابع:«اللبنانيون يشتهرون بثقافتهم الغنية والحيوية»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدرك المرونة خلال الـ79 عاما الماضية في مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة.

مواصلة الوقوف بجانب الشعب اللبناني

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف لجانب الشعب اللبناني في طموحه نحو مستقبل أفضل.

ويُحيي لبنان اليوم، العيد الـ79 للاستقلال بلا رئيس للجمهورية، لكن الاحتفالات الرسمية تغيبت.