«تضامن الشرقية» تفتتح معرض توزيع ملابس جديدة لدعم 3 قرى بأبو كبير

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بقاعة الماسة بمركز أبو كبير، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى أبو ياسين والأحراز، وكفر هربيط بمركز أبو كبير، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي.

تنظيم معرض ملابس

حضر المعرض إسماعيل عبدالمعطي، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بمحافظة الشرقية، ومحمد محيي، مدير عام إدارة التموين بمركز أبو كبير ومحمد الصادق، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز أبوكبير، وحمدى فؤاد، مدير العلاقات العامة بمجلس و مدينة أبو كبير.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

من جانبه أكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل مديرية التضامن بالشرقية، أن المديرية تسعى لإدخال السرور على الأسر الأولي بالرعاية، بتنظيم معرض الملابس ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من المعرض، لوصول الدعم لمستحقيه دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.