أسعار اللحوم البلدي اليوم بمبادرة «مكافحة الغلاء» في الشرقية: 30% تخفيضات

أتاحت محافظة الشرقية، كميات كبيرة من اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة أمام المواطنين بتخفيضات تصل نحو 30%، وتعرض «الوطن»، أسعار اللحوم البلدي في الشرقية بأقل الأسعار في سطور التقرير التالية.

أسعار اللحوم البلدي الطازجة

يوضح جزار بلدي ويدعى عماد سعودي، أسعار اللحوم البلدي الطازجة بأصنافها المتنوعة ما بين لحم جاموس، لحم كندوز بقري ولحم ضأن، من خلال الأسعار التي حددها محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب خلال افتتاح منفذ مكافحة الغلاء تحت شعار في حب مصر، إذ جرى الافتتاح أمس الاثنين، إليكم أصناف اللحوم وأسعارها:

سعر كيلو اللحم الجاموس البلدي الطازج 130 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضأن البلدي الطازج 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم الكندوز البقري 150 جنيها

سعر كيلو اللحم المفروم من اللحم الجاموس 130 جنيها

سعر كيلو الكبدة الجاموس 150 جنيها

وأوضح الجزار عماد سعودي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظ الشرقية اتفق معهم على عرض اللحوم في هذه المنافذ بتخفيضات 30%، موضحًا أن مكان المنفذ متواجد بجوار ديوان عام المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تفتتح عدة منافذ في أماكن متفرقة بالاتفاق مع الجزارين لعرض اللحوم بأسعار مخفضة.

افتتاح منفذ اللحوم البلدي

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، افتتح منفذ بيع اللحوم البلدي الطازجة ضمن مبادرة مكافحة الغلاء تحت شعار «في حب مصر»، أمس الاثنين، في إطار مواصلة الدولة توفير كافة المواد الغذائية واللحوم بأسعار في متناول المواطن محدود الدخل، وأوضح المحافظ خلال الافتتاح أنه جار افتتاح منافذ أخرى بالاتفاق مع جزارين لحوم بلدي، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وتزويد المنافذ باللحم اللازم بالإضافة إلى الألبان ومشتقاته.