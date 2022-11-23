سعر القطن بالمحافظات اليوم.. ارتفاع 100 جنيه في «وجه قبلي»

شهد سعر القطن بالمحافظات، اليوم الأربعاء، استقرارا في سعر قنطار القطن ببحري، وذلك من خلال التعاملات الصباحية والتي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري، والقبلي.

وسجل سعر قنطار القطن طويل بحري نحو 4950 جنيها، بينما سجل سعر قنطار طويل قبلي 4400 جنيه، وذلك خلال عمليات لتوريد القطن من خلال المزارعين داخل شون البنك الزراعي المصري، وشون هيئة الإصلاح الزراعي على مستوى محافظات الجمهورية.

سعر القطن اليوم

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن اليوم شهد استقرارا للقطن طويل بحري جراء كثرة المعروض من القطن بالمزادات العلنية، كما شهد القطن طويل قبلي ارتفاع 100جنيه، وذلك نظرا لقلة المعروض بالمزادات العلنية بتلك المحافظات في الوقت الحالي من العام.

سعر القطن اليوم والمتوقع

وأضاف الدكتور محمد أبو اليزيد، أن سعر القطن اليوم، والذي يشهد استقرارا في وجه بحري، وارتفاع في وجه قبلي، من المتوقع أن يشهد ارتفاعا جيدا خلال الأسبوعين المقبلين، لكثرة الطلب على شراء القطن المصري طويل الليلة، من أصناف جيزة 94، وجيزة 97، وجيزة 96، وجيزة 93، المنزرع هذا العام بمحافظات الجمهورية.