انقطاع الكهرباء بالإسكندرية عن 28 منطقة لمدة 3 ساعات.. تعرف عليها

شهدت محافظة الإسكندرية انقطاع الكهرباء، اليوم الأربعاء، في 28 منطقة من مناطق وسط وغرب وشرق عروس البحر، وهو المعدل الأعلى لانقطاع الكهرباء بالمحافظة منذ مدة طويلة.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، فإن انقطاع الكهرباء بالإسكندرية اليوم، وقع في 28 منطقة على رأسها 21 من مناطق شرق الإسكندرية، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة، على أن يكون في الفترة من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة ال 12 ظهرا.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وتصدرت مناطق شرق، انقطاع الكهرباء بالإسكندرية اليوم بعدد 21 مناطق أي أكثر من 75% من أعداد المناطق المنقطع فيها الكهرباء على مستوى الإسكندرية، وتمثلت عبر الآتي: «أبو قير المعمورة السياحي - عزبة الحج محمد - سابا باشا: أمام الرعاية ونجت 6 شارع بن حوقل زيزنيا - ش الامير خليل - 9 شارع سرهنك لوران - ش عبد السلام عارف - محمد جمعة عبد النبي - ممدوح رمضان عبد الله - سيدى بشر: شارع أبو العرب - شارع محمد جلال حماد - شارع الشاطوری - شارع محمود رضا - فندق رمسيس رجنسي - المندرة: شارع 3 من 45 قبلى - شارع سيف هانى حسين - أرض العمراوي - شارع احمد مرسى البقال - مصنع تغليف اخر شارع سيف حجرة تبريد الامل شارع 11 - شارع 603 مع 611 نلمح سعد».

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وانقطعت الكهرباء في وسط الإسكندرية عبر الآتي: «سموحة: بجوار جراج السبعينى سموحة - ابيس: عزبة الدرايسة الحضرة الجديدة محرم بك: شارع القلعة النبي دانيال - الجمرك: أمام حي العامرية المساكن الشعبية كرموز».

وفي غرب وقع انقطاع الكهرباء في الآتي: «البيطاش: مركز تدريب العامرية: مجمع الغزل - مرغم: مدخل المستعمرة عبد القادر».