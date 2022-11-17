عودة الكهرباء إلى 21 منطقة في الإسكندرية بعد انقطاع 3 ساعات

عادت الكهرباء إلى 21 منطقة من مناطق وسط وغرب وشرق الإسكندرية، منذ قليل، بعد انقطاع بدأ مع التاسعة صباحا حتى منتصف ظهر اليوم، وفقا لما أعلنته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في بيان لها حول عملية الانقطاع التي وقعت اليوم بأماكن كثيرة سببت تساؤلات المواطنين

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، فإن انقطاع التيار الكهربائي الواقع اليوم في 21 منطقة جاء نتيجة لأعمال الصيانة.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وتصدرت مناطق شرق الإسكندرية انقطاع الكهرباء، اليوم: «خورشيد : عزبة الزوايدة 3 - عزبة الخروعة بجوار منحل السمان - ورثة عبد العال على حين عزبة العقاري - سيدي بشر : ش عمرو النجومي من خالد بن الوليد - برج الزراعين - ش خليل حمادة - عمارة السبعيني خلف مؤسسة عبد الرازق - سابا باشا : 11 تنظیم ش احمد باشا ترك - ش احمد ذو الفقار الاقبال عمارة - السيوف : ش ياقوت الحموي مركز السيوف».

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وانقطعت الكهرباء في وسط الإسكندرية بمناطق: «الابراهيمية : 37 ش القاضي حمزة - ابن الباريزي – 41 ش زعفان فتح الله ماركت - الجمرك: 7 ش الملك المجاهد من اسماعيل صبري».

وفي غرب انطقعت الكهرباء عن مناطق: «القباري: المتراس - البيطاش : هانی محمود خلف جولدي البيطاش - الهانوفيل : خلف مدرس ابو يوسف الخاصة - مرغم: محمد عيد».