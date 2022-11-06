تقارير: كييف تخطط لإجلاء جميع المدنيين حال انقطاع الكهرباء بالكامل

بدأت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف التخطيط لإجلاء سكان المدينة، البالغ عددهم 3 ملايين نسمة، حال تعرضها لانقطاع التيار الكهربائي بالكامل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية، نقلا عن صحيفة «نيويورك تايمز».

ويستمر القصف الواسع النطاق من قبل القوات الروسية للبنية التحتية الحيوية للطاقة في جميع أنحاء البلاد، حيث تضرر أو دُمرت 40٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ويعمل عمال بلدية كييف على إنشاء 1000 ملجأ للتدفئة، ويمكن أن تتضاعف كمخابئ، بينما يحاول المهندسون إصلاح محطات الطاقة التي تعرضت للقصف دون المعدات اللازمة ، وفقًا لتقارير «نيويورك تايمز».

استمرار قطع الكهرباء بـ7 مناطق

فى سياق متصل، قالت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، إنها ستواصل فرض انقطاع التيار الكهربائي بسبع مناطق في محاولة لمنع الشبكة من الانهيار تمامًا.

وقال رومان تكاتشوك، مدير الأمن في حكومة بلدية كييف: «إذا لم يكن هناك كهرباء، فلن يكون هناك ماء ولا صرف صحي، هذا هو السبب في أن الحكومة وإدارة المدينة تتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية نظام إمدادات الطاقة لدينا».

وأضاف تكاتشوك في مقابلة، متحدثًا عن المدينة: «نحن نتفهم أنه إذا استمرت روسيا في مثل هذه الهجمات، فقد نفقد نظام الكهرباء بالكامل، وتم إخبار المسؤولين في العاصمة أنه من المحتمل أن يتلقوا إشعارًا قبل 12 ساعة على الأقل بأن الشبكة كانت على وشك الانهيار».

مدير الأمن فى كييف: قد نفقد نظام الكهرباء بالكامل حال استمرار الهجمات

وتابع تكاتشوك: «إذا وصلنا إلى هذه النقطة، سنبدأ في إبلاغ الناس ونطلب منهم المغادرة»، منوها إلى أنه في الوقت الحالي على الأقل يمكن التحكم في الوضع، ولا توجد مؤشرات على فرار أعداد كبيرة من المدنيين من كييف، لكن هذا سيتغير بسرعة إذا توقفت الخدمات التي تعتمد على سلطة المدينة».