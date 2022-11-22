تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة وصول ومغادرة السفن، وتداول البضائع العامة والمتنوعة، إذ ارتفعت الصادرات وبلغت 10 آلاف طن.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة، اليوم الثلاثاء، 13 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 726 شاحنة و82 سيارة.

تداول الصادرات يصل لـ10 آلاف طن

وتضمن بيان هيئة الموانئ أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، 349 شاحنة و64 سيارة، فيما تفوقت حركة الصادرات وشملت 10000 طن بضائع، 377 شاحنة و18 سيارة.

سفاجا يستقبل السفينة بوسيدون إكسبريس

وذكر البيان أن ميناء سفاجا، شهد اليوم السفينة استقبال بوسيدون إكسبريس، كما شهد مغادرة السفينتين دليلة والحرية 2 ، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، وشهد مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس في رحلتها الماضية.

وشهد ميناء نويبع اليوم الثلاثاء، تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة 173 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكبًا.