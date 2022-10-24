عاجل.. الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غدا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل شائعة عن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها.

وقال المركز في بيان صادر عنه منذ قليل: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن».

وواصل:«تعتبر ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس من الظواهر الطبيعية التي تتم في نصابها الطبيعي ولا تأثير لها على انتظام اليوم الدراسي بأي شكل ولا تستدعي أي تعطيل للدراسة، مُهييةً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

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