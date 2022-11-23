مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بالمنوفية.. «كانت بتنشر الغسيل»

لقيت سيدة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس أثناء قيامها بنشر الغسيل من شرفة المنزل، حيث سقطت على الأرض وحاول الأهالي نقلها إلى المستشفى لإنقاذها ولكنها توفيت، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس

بالانتقال والفحص من قوة بقسم شرطة منوف، تبين أن المتوفاة تدعى «ه.ص» وتبلغ من العمر 25 عاما، وسقطت من الطابق الخامس أثناء نشر الغسيل وفق رواية الأسرة، وتبين من التقرير الطبي إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ربة منزل إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر سقوطها من الطابق الخامس وتوفيت قور وصولها، ونفت أسرتها وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة.

مصرع مسن أسفل عجلات سيارة أجرة بالسادات

على صعيد آخر، شهد مركز السادات مصرع مسن أسفل عجلات سيارة أجرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وتم سؤال أسرة المتوفى وتفريغ كاميرات المراقبة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.