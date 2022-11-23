خبير سيارات يوضح كيفية الحفاظ على علبة «الدركسيون»: «احذروا المطبات»

تعتبر علبة «الدركسيون»، هي المسؤولة عن تحريك إطارات السيارة، لذلك يجب الحفاظ عليها وفحصها من حين لآخر، لتبقى آمنا، ولا تعرض نفسك للحوادث.

وفي هذا الصدد، قال معتز عاطف خبير السيارات، إن علبة «الدركسيون»، هي الجزء بالسيارة المسؤولة عن توجيه الإطارات لليمين ولليسار، وهي المرتبطة بالدركسيون الخاص بالقيادة عبر عمود ويمر من بين الدواسات الفرامل والدبرياج أو من فوقهم وصولًا لعلبة الدركسيون بجوار الماتور، مشيرًا إلى أهمية ضبط الزوايا للسيارة لكي تتحرك العجلات بصورة منتظمة بنفس الاتجاه والمقدار.

خطورة السير بسرعة بالمطبات

وأضاف «عاطف»، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن السير بالسيارة بسرعة أثناء تجاوز المطبات يعمل على إصابة علبة «الدركسيون» بالعطل، إذ أن المطبات تتسبب بالعديد من الأضرار بالسيارة، كالعبشة والمقصات والمساعدين وغيرها، إضافة إلى قواعد الماتور.

السير ببطء بالمناطق غير الممهدة

واوضح خبير السيارات، أنه من الضروري للحفاظ على علبة «الدركسيون»، بالسير ببطء بالمناطق غير الممهدة الخشنة كالطرق التي بها زلط أو نقر أو بروز، مشددًا على أهمية القيام بصيانة لزيت الباور، كاشفًا عن أنه لا يوجد تاريخ صلاحية لزيت الباور إلا أنه يفضل تغيره خلال عام أو عامين على الأكثر، إذ أن عدم تغييره بانتظام يتسبب في التقليل من أدائه وهو ما يترتب عليه التأثير على الأجزاء الداخلية، مؤكدًا على ضرورة التأكد من جودة الزيت المستخدم للسيارات ونوعه قبل إستخدامه، إذ أن الأنواع الجيدة تعمل على حماية علبة الدريكسيون وترومبة الباور.