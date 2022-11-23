طقس الإسماعيلية اليوم الأربعاء.. انتشار الشبورة على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء في الإسماعيلية، معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، في حين انتشرت الشبورة بشكل ملحوظ، على الطرق السريعة والصحراوية، بالإضافة إلى الطرق الزراعية وقرب المجاري المائية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإسماعيلية اليوم الأربعاء، يشهد انتشار الشبورة على عدد من الأماكن أهمها الطرق السريعة والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

سيولة مرورية

وشهدت طرق الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية، دون تأثر لحركة المرور أو إغلاق أي من الطرق.

وحذرت الخدمات الأمنية ورجال المرور المواطنين من السير بسرعات عالية على الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح مع انتشار الشبورة لتفادي الحوادث المرورية وتعريض حياتهم للخطر.

انتشار سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بارتكازات جديدة على الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع انتشار الشبورة على الطرق تحسبًا لوقوع أي طارئ.

الأرصاد الجوية: طقس معتدل وأمطار خفيفة

ولفت بيان الهيئة، إلى أن طقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.