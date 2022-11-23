9 عيادات علاج طبيعي ضمن وحدات الأسرة في المنتزه بالإسكندرية.. اعرف المواعيد

أعلنت منطقة المنتزه الطبية، أماكن ومواعيد عمل أقسام العلاج الطبيعي بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالمنطقة، التي ضمت 9 أماكن كبرى، تباينت أماكنها والفئة المستهدفة للعلاج، بالإضافة إلى المواعيد المتباينة، من حيث كانت مواعيد صباحية ومسائية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مواعيد وأماكن عيادات العلاج الطبيعي ضمن وحدات الأسرة في المنتزه الطبية بالإسكندرية، وفقا للفئات المستهدفة من حيث الأطفال والبالغين وذوي الهمم.

عيادات العلاج الطبيعي للبالغين في الإسكندرية

مركز المندرة لصحة الأسرة، يعد أول مركز وهو المتواجد في شارع ملك حفني المندره قبلي بجوار محطه قطار المندرة، وتقدم جلسات علاج طبيعي البالغين، بينما مواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 مساءاً.

وتتواجد وحدة صحة الأسرة بسيدى بشر بحرى، في شارع جمال عبد الناصر بجوار مستشفى شرق المدينة

تقدم جلسات علاج طبيعي البالغين، ومواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 مساءاً.

ويتواجد مركز الصحة المهنية بالمعمورة، في شارع النبوي المهندس بجوار مستوصف صدر المعمورة، حيث تقدم جلسات علاج طبيعي البالغين، ومواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 2 مساءاً.

العلاج الطبيعي لذوي الهمم في الإسكندرية

يوجد عيادة علاج طبيعي واحدة فقط لذوي الهمم في منطقة المنتزه الطبية وهي التي تتواجد في مركز العمراوي لطب الأسرة، الكائن في شارع النبوي المهندس بجوار مستوصف صدر المعمورة، وذلك بخدمة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواعيد العمل من الصباح حتى الفترة المسائية وذلك من الساعه 8 صباحاً وحتى الساعه 6 مساءا.

العلاج الطبيعي للأطفال والبالغين في الإسكندرية

ويتواجد مركز صحة خورشيد، بعزبة الصعايده، وتقدم جلسات علاج طبيعي البالغين والأطفال

مواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 مساءاً.

ويتواجد وحدة جون لطب الأسرة، في طريق الطابية، حيث تقدم جلسات علاج طبيعي البالغين والأطفال، ومواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءا.

بينما توجد وحدة طب أسرة طوسون «الرحامنة» في شارع الإصلاح أمام بوابه المعموره الشاطئ عزبه الرحامنة، وتقدم جلسات علاج طبيعي البالغين والأطفال، ومواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 مساءا.

وتوجد وحدة المنتزة الصحية الريفية، في منطقة البرنس البحرية بشارع قسم ثالث المنتزه، حيث تقدم جلسات علاج طبيعي البالغين والأطفال، ومواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 6 مساءا.

كما توجد وحدة صحة الأسرة بمحسن، في عزبه محسن طريق العوايد السريع بجوار مدرسة محسن الجديدة، حيث تقدم جلسات علاج طبيعي البالغين والأطفال، ومواعيد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 مساءا.