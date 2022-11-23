 تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022.. «إلكترو - ورقية»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى عقدها على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022.. 15% ورقيا

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الورقة الامتحانية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022، على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي.

عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا

وبالنسبة للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت، أشارت الوزارة، إلى عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا، ويتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة، والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي:

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي «إلكترو - ورقية».

- أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 85% إلكتروني اختيار من متعدد، و15 ورقي مقالي.

- تعقد الامتحانات على مستوي الإدارة التعليمية.

- تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي العام وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات.

- إعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية وفق النظام الجديد في كل التخصصات على صياغة الأسئلة.

- تدريب المعلمين على آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية.

- مدير الإدارة مسئول عن وضع الجداول وإجراء الامتحانات.

- إجراء اختبارات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي منتصف ديسمبر.

- إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول على سيستم المدرسة دون الإنترنت.