«التعليم» تكشف مواعيد امتحانات النقل ومواصفات امتحانات أولى وثانية ثانوي

انتقد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، كمية الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن امتحانات النقل بما فيها الصف الأول والثاني الثانوي ستبدأ يوم 14 يناير المقبل.

الأسئلة وضعها المركز القومي للتقويم والامتحانات

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الأسئلة وضعها المركز القومي للتقويم والامتحانات على أن تكون امتحانات الأول والثاني الثانوي بنسبة 85% اختيار من متعدد عن طريق التابلت و15% اسئلة مقالية يجيب عليها الطالب ورقيًا.

سيتم توفير نسخ ورقية من الامتحان

وأشار إلى أنه سيتم توفير نسخ ورقية كاملة من الامتحان كإجراء احتياطي واحترازي حال حدوث أي مشكلة متعلقة بالإنترنت في المدارس أو التابلت ويمكن للطلاب الامتحان خلالها حتى لا يتعطل الامتحان.

ولفت إلى أنه جارٍ تشكيل لجان على مستوى المديريات التعليمية لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي وفقًا للورقة الامتحانية، مشيرًا إلى أن الأسئلة التي سيجيب عليها الطالب تكون منطقة ومن المنهج وألا تكون الإجابات متقاربة مع بعضها في إجابات الأسئلة الاختيارية، مشددًا على وضع بعض المعايير والشروط الخاصة عن اسئلة الامتحانات.