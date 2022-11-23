«التعليم»: عقد امتحانات «أولى وتانية ثانوي» على «سيستم» دون إنترنت لتفادي الأعطال

يخشى الكثير من أولياء الأمور، تكرار وقائع تعطّل سيستم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، منتصف العام، بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم أنّها ستكون إلكترونية فيما يتعلق بأسئلة الاختيار من متعدد.

عقد الامتحانات من خلال السيستم الداخلي للمدارس

واستبعد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، سقوط أو تعطل سيستم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي منتصف العام، لأن الاتجاه حاليا لعقد الامتحانات من خلال السيستم الداخلي للمدارس، دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، ما يضمن كفاءة منصة الامتحانات.

عقد الامتحانات على مستوى الإدارة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام تعقد على مستوى كل إدارة تعليمية، لمنع أي مشكلات تقنية، كما أنّ إجراء الامتحانات على المنصات الداخلية للمدارس، يمنع تعرّض أي طالب إلى مشكلة في تحميل الأسئلة أو حفظ الإجابات لضعف الإنترنت أو زيادة الأحمال على الشبكة، لذلك نحن متأكدون من أداءها إلكترونيا دون أية مشكلات.