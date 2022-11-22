جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي لشهر نوفمبر الجاري، والمقرر أن تبدأ يوم 3 ديسمبر المقبل حتى 8 من نفس الشهر.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الاختبار يُجرى في أجزاء تم تدريسها خلال شهر نوفمبر، ويتم وضع الاختبار بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية المرسلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي لشهر نوفمبر

- يوم الأحد 4 ديسمبر 2022: مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022: مادة العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء 7ديسمبر 2022: لغة انجليزية.

- يوم الخميس 8 ديسمبر 2022: رياضيات.