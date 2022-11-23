نمو القطاع المصرفي خلال أغسطس.. وزيادة الودائع إلى 7.6 تريليون جنيه

حقق القطاع المصرفي، نمواً ملحوظاً في مؤشراته، أغسطس الماضي، حسبما تكشف بيانات البنك المركزي المصري الشهرية، وارتفعت السيولة المحلية بـ193.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- أغسطس) من العام المالي 2022-2023، لتصل إلى 6808.4 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي.

ارتفاع المركز المالي للبنوك

ونما المركز المالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، بنحو 474.3 مليار جنيه، بنسبة 4.7% خلال الفترة (يوليو - أغسطس) من العام المالي الحالي ليصل إلى 10511.3 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي الودائع بالبنوك بخلاف المركزي 7.648 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضي ارتفاعاً من 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو.

نمو الودائع الحكومية

ارتفعت الودائع الحكومية في أغسطس الماضي لـ1.5891 تريليون جنيه من 1.5397 تريليون في يوليو، كما زادت الودائع غير الحكومية لـ6.058 تريليون جنيه في أغسطس من 5.951 تريليون جنيه في يوليو، وزاد استحواذ قطاع الأعمال العام لـ108 مليار جنيه من 961 مليار جنيه، وكذلك زاد استحواذ قطاع الأعمال الخاص لـ763 مليار جنيه من 726 مليار جنيه.

ارتفاع الإقراض للعملاء

بحسب تقرير البنك المركزي المصري، فإن القروض المقدمة من البنوك للعملاء بلغت في أغسطس 3.568 تريليون جنيه ارتفاعاً من 3.521 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الزراعة على 500 مليون جنيه، والصناعة على 499.8 مليار جنيه، والتجارة على 222.7 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الخدمات مستحوذاً على 494.2 مليار جنيه.