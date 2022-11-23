إعلان أسماء الشركات الفائزة في حاضنة «الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء»

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول اعتماد نتيجة الدفعة الأولى في حاضنة «الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء»، إحدى حاضنات البرنامج القومي لحاضنات التكنولوجيا «انطلاق»، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، حيث بلغ عدد الحاضنات الممولة ضمن برنامج «انطلاق»، 43 حاضنة، ليغطي البرنامج معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية.

أكاديمية البحث العلمي

وصرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن دعم حاضنة الاستشعار من البعد يأتي في إطار جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الحاضنة تعد إضافة جديدة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية، وأن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» يُعد من المشروعات القومية الكبرى، ويهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة، واحتضان أصحابها من رواد الأعمال، والباحثين، وطلاب الجامعات، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة، والدعم المادي، والفني، واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة، للوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة، بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية، تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي.

ريادة الأعمال ودعم الأفكار الناشئة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى مشاركة الهيئة في عملية ريادة الأعمال ودعم الأفكار الناشئة، بهدف تقديم الدعم لذوي الأفكار الإبداعية ومساعدتهم للوصول بهذه الأفكار إلى منتج صناعي ثم شركة ناشئة، ومن ثم توطين التكنولوجيا، وتقديم صناعة مصرية جديدة، مضيفًا أن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البعد يمثل أهمية كبيرة خاصة في معظم المشاريع القومية، ويُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الشركات الفائزة سوف تحصل على دعم مادي يصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة من خلال برنامج مكثف مدته من ستة أشهر إلى سنة وهي فترة الاحتضان، بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجيستي.

كما أعلنت الدكتورة ياسمين سمير مدير برنامج الحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية، والدكتورة غادة خضري الباحث الرئيسي لحاضنة الاستشعار من البعد أن الشركات الفائزة هي: Speam, Smart agriculture system, Geo sport, Eagles land, Crop monitor