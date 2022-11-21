مبادرة «أسماء» لتأهيل طلاب الجامعات بكورسات مجانية: بساعدهم على الاندماج

قأخذت على عاتقها تأهيل طلاب الجامعات الجدد، لكيفية الاندماج مع أصدقائهم القدامى، بعدما لاحظت صعوبة الأمر بالنسبة لهم، خاصة بعد عام صعب هو الثانوية العامة، فأطلقت أسماء طلال، مبادرة لتؤهل طلاب الجامعات الجدد بمحاضرات وكورسات مجانية، في بداية العام الدراسي الجديد.

أدركت «أسماء»، مدى صعوبة الأمر بالنسبة للطلاب الجدد عند بداية عامهم الجامعي الأول، وصعوبة تحديد الأهداف في هذا العام، بالإضافة إلى مشاكل المراهقة خلال مرحلة الثانوية، فقامت بتقديم كورسات بشكل تطوعي لطلاب المدارس، وفقا لها: «إدارة المدارس التي ألقيت فيها المحاضرات الخاصة، ساعدتني بشكل كبير، ورحبوا بهذه الفكرة، وبالتالي من خلال تشجيع المدراس لها زاد لدي الحماس في استكمال المحاضرات المجانية بشكل مستمر».

أخصائيا علم النفس والاجتماع يساعدونها في المدارس

قامت «أسماء»، بإطلاق مبادرة لتؤهل طلاب الجامعات الجدد بمحاضرات وكورسات مجانية، وفق مداخلة هاتفية لبرنامج«8 الصبح»، والذي يعرض على شاشة «DMC»، مع الإعلامية أية جنال الدين، قائلة: «أقوم بتحضير المادة العلمية للمحاضرات بنفسي، لكن لدي مساعدين في المدارس هم، الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، وذلك لتسهيل عملية دخولي المدارس، وتيسر عملية الشرح خلال المحاضرات».

بعض الموضوعات التي ناقشتها أسماء أثناء المحاضرات

تخرجت الفتاة، في كلية الإعلام، وحصلت على بعض الكورسات في التنمية البشرية، الأمر الذي ساعدها على ترتيب محاضراتها والاستعانة بمادة العلمية التي تشرح منها للطلاب في المدارس، وفقا لها: «بعض الموضوعات التي ناقشتها أثناء المحاضرات التي أقامتها في المدارس ومنها، كيفية تحديد الأهداف، العادات الإيجابية والعادات السلبية اللي بتضيع وقت الطالب، تنظيم الوقت، مواجهة الأزمات وحل المشكلات».

الهدف من مبادرة لتؤهل طلاب الجامعات الجدد

تساؤلات كثيرة عن أهداف مبادرة تأهيل طلاب الجامعات الجدد بمحاضرات وكورسات مجانية، سعت إليها «أسماء»، وفق حديثها: «الناس كانت بتسأل عن الأهداف، ودايما كنت برد إني هدفي أسعدهم على الاندماج، وكيف يمكن لهم أن يكونوا ناجحين مثل الشخص الذي يشرح لهم المحاضرة، وقمت بتعليم الطلاب بأن لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم بسهولة، ولكنهم بحاجة إلى مرشد يوجههم إلى الطريق الصحيح».