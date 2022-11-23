موعد أداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات الدور الثاني.. اعرف التخصصات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد أداء الخدمة العامة لخريجى الجامعات الدور الثاني، لافتة إلى أن قرار التكليف يصدر مرتين خلال العام، حيث يصدر تكليف خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، ويصدر تكليف خريجي الدور الثانى خلال شهر فبراير، موضحة أن أولويات مجالات عمل المكلفين تكون وفقا لاحتياجات الدولة.

شروط التسجيل بالخدمة العامة

واوضحت التضامن الاجتماعى، أن شروط التسجيل بـ«الخدمة العامة» يكون كالتالى :

- يشنرط أن ينتهى الخريج من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج .

- يشترط للإلتحاق بالخدمة العامة أن يحصل الذكور على الاعفاء النهائى من الخدمة العسكرية.

- يشترط صدور قرار من التضامن بتكليف دفعته.

- يتمتع الخريج بالجنسية المصرية .

التخصصات المطلوبة فى الخدمة العامة

وأوضحت التضامن أن التخصصات المطلوبة تكون فى المجالات التالية :

- مبادراة وزارة التضامن مثل «حياة كريمة، برنامج وعى ،برنامج فرصة» .

- خدمات تعليمية.

- تنمية المجتمعات.

- خدمات طفولة.

-الأسر المنتجة .

- التأمينات .

- التموين.

- العدل.

- البنوك.

- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

طريقة التقديم والمستندات المطلوبة

أكدت التضامن أنه على الخريج أن يتقدم إلى مكتب الخدمة العامة بمديرية الشئون الإجتماعية بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ومعهم المستندات التالية :

- تقديم صورة من البيانات المسجلة الكترونيا على الرابط المرفق هنا « نموذج التسجيل».

- تقديم صورتين من الرقم القومى .

- تقديم صورتين من المؤهل الدراسى .

- صورتين من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور.

- تقديم 3 صور شخصية.

- توزيع وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

- يمنح المكلف بعد إنتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين .​