الجامعات تُطبق استراتيجية الكشف عن المتعثرين والمتفوقين: مراكز رعاية وبرامج تقوية

انتظمت أعمال امتحانات «الميدتيرم» في مختلف الجامعات وفق التعليمات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، ووسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن هنا تُطبق الجامعات استراتيجية مهمة بالنسبة للطلاب الذين يحصلون على درجات قليلة على ضعف مستواهم الدراسي.

في البداية، أكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنَّ الجامعة تُطبق استراتيجية الكشف المبكر عن المتعثرين والفائقين، موضحاً أنَّ أي طالب يحقق نتائج غير مرجوة في الامتحانات يتمّ تطبيق هذه الاستراتيجية عليه، ويتمّ بحث أسباب التعثر للطالب في الحصول على درجات مرتفعة، سواء كانت أسباب علمية أو مجتمعية أو مادية.

معالجة أسباب التعثر للطالب

وأضاف الدكتور مصطفى عبدالخالق لـ«الوطن»، أنَّه يتمّ معالجة أسباب التعثر للطالب سواء أكانت أسباب علمية، وحينها يتمّ إنشاء مجموعة تقوية وشرح المقرر الدراسي للطالب مرة أخرى، من خلال المرشد الأكاديمي للمقرر الدراسي، مؤكّداً أنَّه يتمّ تطبيق هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة حتى قبل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

وحدد موقف الطلاب المتفوقين في الامتحانات، موضحاً أنَّه يتمّ تنمية مهاراتهم بعد إدراج أسمائهم في مركز رعاية الموهوبين بالجامعة ودعمهم في الدراسة، متابعًا أنَّ الجامعة وجهت جميع الكليات برفع المقررات الدراسية كاملة على المنصات الإلكترونية، موضحاً أنَّه يتمّ معالجة مستوى الطلاب من خلال امتحانات إلكترونية عن طريق هذه المنصات، مؤكداً أنَّ امتحانات الميدتيرم كاملة تُعقد إلكترونياً لمختلف الكليات، لـ64 ألف طالب وطالبة.

تطبيق منهجية الجدارات في الجامعات التكنولوجية

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، أنَّ الجامعة حريصة على توفير برامج تقوية للطلاب في حالة حصولهم على درجات ضعيفة في امتحانات الميدتيرم وقبل بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، موضحاً أنَّ الجامعة تُطبق منهجية الجدارات أي أن يكون الطالب جدير في المقرر الدراسي والجانب العملي له.

وأضاف الدكتور محمد عبدالرحمن، أن هذه المنهجية تُحتم قياس مستوى الطلاب بصفة مستمرة بعد كل امتحانات للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف والعمل على معالجة نقاط الضعف مباشرة، مؤكّداً أنَّ الجامعة كثفت من الاستعدادات النهائية الخاصة بالامتحانات، وفق جميع التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.