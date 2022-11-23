مصرع مسن في انهيار سقف عقار بالإسكندرية.. «كان عايش وحده ومالوش حد»

«كان عايش لوحده ومالوش حد».. كلمات بسيطة لخصت قصة مسن لقي مصرعه في انهيار سقف عقار غرب الإسكندرية، كان يقطنه لوحده دون أسرة أو جيران، حيث أن العقار قديم لم يبق بين جوانبه سوى ذلك المسن الذي عاش فيه احتمى بأعمدته وأسقفه لسنوات عدة، قبل أن يتسبب ذلك السقف في وفاته.

الواقعة التي بدأت حين تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إشارة من غرفه عمليات محافظة الإسكندرية، بسقوط سقف حجره ووجود شخص محتجز في العقار رقم 18 من شارع الفاضل الواقع مع شارع النظام في منطقة مينا البصل التابع لنطاق حي غرب الإسكندرية.

توجيه فريق الإغاثة إلى عقار غرب الإسكندرية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إنه فور ورود الإشارة، تم توجيه مريم رفعت مسؤول الإغاثة بالمديرية إلى مدير إدارة غرب الاجتماعية مع توجه فريق الإغاثة إلى مقر عقار الإسكندرية المنهار جزئيا.

مصرع مسن في انهيار السقف

وأوضحت مدير التضامن الاجتماعي، في بيان، أنه بالحصر والمعاينة تبين أن العقار خالٍ من السكان ماعدا شخص مسن توفي إثر انهيار السقف وليس لديه أسرة.

وتحرر محضر بالواقعة ونقل جثمان المسن إلى المشرحة؛ تمهيدا لإنهاء إجراءات الدفن وإبلاغ أقاربه.