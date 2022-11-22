سقوط سقف عقار بالعجمي غرب الإسكندرية دون خسائر بشرية

سقط سقف حجرة بالدور الأول على الدور الأرضي في عقار على طريق الملاحة بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، دون حدوث خسائر في الأرواح، إلا أنه سبب ضررا لأسرة ضمن 3 أسر يقطنون العقار، ما تبعه إجراء بحث اجتماعي لهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لصرف تعويضات.

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، بسقوط سقف حجرة الدور الأول علوي على الدور الأرضي، بعقار مأهول بالسكان بطريق الملاحة بنطاق حي العجمي دون إصابات.

التضامن الاجتماعي يتدخل

ووجهت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مريم رفعت، مسؤل الإغاثة بالمديرية لإدارة العجمي، ومنال حسن، مدير إدارة العجمي، لموقع البلاغ، برفقة رئيس وحدة الدخيلة، وذلك للمعاينة والحصر.

تفاصيل انهيار سقف عقار العجمي

وتبين من خلال المعاينة، سقوط سقف حجرة الدور الأول على الأرضي في عقار غرب الإسكندرية على طريق الملاحة في حي العجمي، والعقار يقيم به 3 أسر، وأسرة واحدة لديها خسائر بالممتلكات، دون إصابات أو وفيات.

عرض العقار على لجنة المنشآت الهندسية

ويجري عرض العقار على لجنة المنشآت الهندسية من خلال حي العجمي، فيما تجري مديرية التضامن الاجتماعي عمل الأبحاث الاجتماعية لصرف تعويضات الإعاشة وخسائر الممتلكات.