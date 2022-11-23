بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي؛ نتيجة انفجار الإطار الأمامي أعلى الطريق الحر شبرا بنها، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة نتيجة انفجار الإطار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى رقم «ق . ع . ص 759»، نتيجة انفجار الإطار الأمامي أعلى الطريق الحر شبرا بنها، وتم نقل مستشفى كفر شكر وقليوب وهم «محمد س 47 سنة ومقيم كفر إبنهس قويسنا، ومصطفى س 48 سنة ومقيم كفر إبنهس قويسنا ومحمد ح 42 سنة».

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم نقل تلفيات الحادث على جانبي الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وعدم تعطيل مصالح المسافرين وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.